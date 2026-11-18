"La presencia del Papa León XIV en el Perú ha constituido un acontecimiento histórico e inolvidable: convocó multitudes, despertó entusiasmo y confirmó al pueblo de Dios en la fe. Su paso por las calles y las plazas del Perú, que bien conoce, donde él vivió una experiencia pastoral profundamente peruana, estuvo marcada por el júbilo, la gratitud y el afecto", señaló la CEP en un comunicado.

Sostuvo que Perú, "un país de extraordinaria riqueza humana, cultural, espiritual y natural, aún marcado por profundas desigualdades, fragmentación política, desconfianza institucional, pobreza y dificultades, abrió su corazón al papa León".

"Al contemplar las calles, los cielos y las ciudades que ha recorrido el papa León XIV en nuestra patria, la Conferencia Episcopal Peruana, cuya misión ha sido preparar pastoralmente al pueblo de Dios, quiere agradecerle al Perú, por su testimonio de fe y solidaridad", indicó la CEP.

En este sentido, expresó su profunda gratitud a las personas, instituciones, al gobierno, las empresas privadas, voluntarios, fuerzas de seguridad, comunicadores y comunidades por "su generosa ayuda y servicio expresados de diversas maneras para lograr que el país reciba al Papa León XIV con magnanimidad".

"Cuando los peruanos nos unimos en torno al bien común, logramos un Perú, que, unido en la riqueza de su diversidad, alcance sus ideales, como lo hemos demostrado en esta histórica Visita Papal", reza el comunicado.

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También, reconoció "las limitaciones y fallas de algunos servicios, como los sucedidos en la misa del reciente lunes pasado", en referencia a los fallos técnicos que ocurrieron en la homilía multitudinaria celebrada en Lima, donde algunas pantallas y altavoces no funcionaron.

La CEP recordó que el papa ha dejado mensajes como que Perú "necesita recuperar la capacidad de dialogar, superar sus divisiones y fortalecer su resiliencia moral" y también que la política "debe recuperar su vocación de servicio y las instituciones deben trabajar por la dignidad de las personas".

Asimismo, rememoró el llamado que el sumo pontífice hizo a la Iglesia, para que no permanezca indiferente ante la injusticia y la vulneración de la dignidad humana y mencionó el discurso de León XIV en la Amazonía, donde denunció la deforestación, la contaminación de los ríos, la minería ilegal y los derrames de petróleo.

Sostuvo que esta visita ha permitido que Perú se reconozca en su grandeza, en su diversidad y también en sus heridas, y concluyó al acotar que León XIV ha vuelto a Roma, pero su visita no ha terminado, pues comienza cuando sus palabras empiezan a convertirse en vida en el corazón de cada peruano católico y de cada hombre de buena voluntad.