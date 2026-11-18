La escritora, premio Cervantes en 2021, vuelve a uno de sus temas predilectos, junto al exilio, el del amor y el deseo, y que ya trató, entre otros, en 'El amor es una droga dura' (1999) o 'Los amores equivocados' (2015).

"Juego de espejos' es una obra que trasciende cualquier etiqueta para indagar sobre aquello que toda gran historia de amor deja en quienes la viven: la transformación irreversible y la certeza de que amar también es enfrentarse a las propias contradicciones", contó este miércoles la editorial en un comunicado.

Nacida en Montevideo, en 1941, se exilió en España en 1972 y desde entonces no ha parado de escribir tanto sobre esa experiencia sobre como de grandes temas universales en forma de novela, pero también de ensayo corto e incluso poemarios.

De su producción literaria destacan las novelas 'La nave de los locos' (1984), 'La última noche de Dostoievski' (1992), 'El amor es una droga dura' (1999), 'Todo lo que no te pude decir' (2017) y 'La insumisa' (2020).

Sus anteriores publicaciones a 'Juego de espejos' no fueron novelas, sino los volúmenes de relatos 'Extrañas parejas' (2024) y 'Turbación' (2025).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del Cervantes, tiene premios como el Award Book de Poesía (1992), el Premio Internacional Rafael Alberti de Poesía (2000), el Premio Internacional de Relatos Mario Vargas Llosa (2010), el Premio José Donoso (2019) y el Premio Bartolomé Hidalgo (2023).