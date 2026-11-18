"Nuestros bosques están desapareciendo a causa de la deforestación para obtener energía para cocinar", explica a EFE Coulibaly desde la cumbre del clima COP31, en Antalya (Turquía), donde en un pequeño expositor se muestra uno de los tipos de cocina de aluminio que se reparten en el país.

Aunque también ganar autonomía: "Las mujeres sienten que las cocinas solares les dan tiempo. Podrán poner las comidas al sol y dedicarse a otras actividades económicas", destaca Coulibaly.

A escala global, la magnitud del problema de cocinar a fuego abierto afecta a "2.000 millones de personas en nuestro planeta", señala a EFE Alan Bigelow, director de Programas y Ciencia de SCI, organización con sede en Sacramento (Estados Unidos).

Según Bigelow, esta práctica no solo acelera la tala de árboles, sino que además el humo provoca graves enfermedades respiratorias y oculares que golpean principalmente a las mujeres y a los niños pequeños que permanecen junto a ellas.

La tecnología que promueven prescinde del fuego, electricidad o gas. Bigelow explica que existen distintos modelos adaptados a cada necesidad culinaria y medidos bajo estándares internacionales ISO.

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Por un lado, los paneles reflectantes y los hornos de caja concentran los rayos solares sobre una olla oscura cubierta por una superficie transparente que genera un efecto invernadero para retener el calor, ideales para cocciones lentas.

Por otro, los reflectores parabólicos, con forma de antena parabólica, alcanzan temperaturas mucho más elevadas que permiten hervir agua rápidamente o incluso freír con aceite por encima de los 100 grados centígrados, según Bigelow.

Pero para poder distribuir esta solución en comunidades aisladas o en contexto de crisis, esto depende de las alianzas locales.

Por ejemplo, en Kenia, se llevó a cabo en el campo de refugiados de Kakuma -donde viven unas 300.000 personas- instalando entre 100 y 200 cocinas al año gracias a subvenciones de fundaciones privadas y donantes individuales.

Allí, la clave de la alta tasa de adopción reside en la formación entre iguales. Y es que son las propias mujeres refugiadas de ciclos anteriores quienes enseñan y hacen el seguimiento a las nuevas usuarias en su mismo idioma y cultura culinaria.

El objetivo, resume el directivo maliense, es que el mismo sol que castiga estas regiones sirva para "aliviar a los hogares", proteger unos bosques al límite y devolver el tiempo y la salud a miles de mujeres y niños.