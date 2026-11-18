La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de Perú detalló este miércoles en un comunicado que el pasajero venía desde Europa con escala en Bogotá, cuando fue intervenido por los oficiales de aduanas del aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

En total fueron halladas 37.950 libras esterlinas, tanto en sus maletas como en una cartera colgada al cuerpo que fue detectada a través de un escáner.

El pasajero no supo responder sobre el origen del dinero.

Posteriormente, el personal de aduanas informó del caso a la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para la investigación sobre el uso que se le iba a dar al dinero incautado.

Todo viajero que ingresa o sale del país tiene la obligación de declarar el dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables que lleve (cheques de viajero, cheques y pagares al portador, entre otros), siempre que supere los 10.000 dólares americanos, o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera, recordó la Sunat.