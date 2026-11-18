En otro ataque ruso contra la ciudad lanzado también durante la mañana del miércoles sufrieron daños una casa y una institución educativa, según dijo el propio Kiper.

Rusia también atacó durante la jornada la localidad de Zlatopilia de la región nororiental de Járkov, donde 12 personas resultaron heridas al alcanzar el ataque ruso un mercado.

Según dijo en su cuenta de X el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche y la madrugada del miércoles cinco regiones ucranianas.

En las regiones de Járkov, Jmelnitski y Zhitómir sufrieron daños infraestructuras, y en la de Vínitsia fue alcanzada una empresa agrícola.

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, el Ejército ruso lanzó contra la retaguardia ucraniana un total de 141 drones, de los que 126 pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas, según el parte publicado hoy por la Fuerza Aérea de Ucrania.

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Drones no interceptados impactaron en siete localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.