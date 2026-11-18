Este resultado responde al mayor crecimiento de las importaciones (20 %), en comparación con las exportaciones (11 %), que alcanzaron 27.139 millones de dólares y 30.447 millones de dólares, respectivamente.

Por tipo de comercio, la balanza petrolera presentó un superávit de 417 millones de dólares, 55 % menos que en el mismo período de 2025.

Por su parte, la balanza no petrolera registró un saldo positivo de 2.891 millones de dólares, con una disminución de 23 %.

Sobre las exportaciones, el BC indicó que entre enero y septiembre, las ventas petroleras sumaron 7.536 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 28 %, mientras que las no petroleras alcanzaron 22.912 millones de dólares, un incremento de 7 %.

El camarón se mantuvo como el principal producto de exportación, con 7.433 millones de dólares y un crecimiento del 20 %. Le siguieron los productos mineros, con 3.844 millones de dólares (+33 %), y el banano y plátano, con 3.481 millones de dólares (+10 %).

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En contraste, las exportaciones de cacao y elaborados disminuyeron 39 %, hasta 2.047 millones de dólares, mientras que las de enlatados de pescado cayeron 6 %, a 1.330 millones de dólares.

De otro lado, las importaciones petroleras alcanzaron 7.119 millones de dólares, con un crecimiento de 43 %, y las no petroleras sumaron 20.020 millones de dólares (+1 3 %).

Por uso económico, las materias primas concentraron el mayor valor importado, con 8.437 millones de dólares (+13 %). Les siguieron los combustibles y lubricantes, con 7.192 millones de dólares (+43 %); los bienes de consumo, con 5.864 millones de dólares (+17 %); y los bienes de capital, con 5.569 millones de dólares (+13 %).

China se mantuvo como el principal proveedor de materias primas, bienes de consumo y bienes de capital.

Al detallar los resultados del comercio exterior en septiembre, el BC indicó que la balanza comercial registró un superávit de 254 millones de dólares, un 21 % más que en agosto.

El resultado se explicó por el saldo positivo no petrolero de 329 millones de dólares, que compensó el déficit petrolero de 75 millones dólares.

Durante ese mes, las exportaciones sumaron 3.649 millones de dólares, con un crecimiento del 4 % frente a agosto y del 25 % en términos interanuales.

Las ventas petroleras alcanzaron 888 millones de dólares, una reducción mensual del 4 %, aunque registraron un incremento del 37 % frente a septiembre de 2025, indicó el BC en un comunicado.

Las exportaciones no petroleras llegaron a 2.761 millones de dólares, con aumentos del 7 % mensual y 21 % interanual. Destacaron las ventas de cacao y elaborados, que pasaron de 289 millones de dólares en agosto a 562 millones de dólares en septiembre.

El camarón, por su parte, registró exportaciones por 871 millones de dólares, un crecimiento mensual del 10 %.

Las importaciones totalizaron 3.395 millones de dólares, un 3 % más que en agosto y un 24 % más que en septiembre de 2025. Las petroleras sumaron 963 millones de dólares (+21 % mensual y +90 % interanual), mientras que las no petroleras alcanzaron 2.432 millones de dólares (-3 % mensual y +9 % interanual).