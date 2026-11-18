El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, aseguró en un comunicado que un informe de monitoreo correspondiente al 11 de noviembre "reporta conductas autolesivas" por parte de Glas.

Ese día, de acuerdo a su abogada Sonia Vera, el exvicepresidente fue agredido después de que fuese atendido en el dispensario médico de la prisión, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Vera publicó la noche del martes un video en redes sociales con fragmentos de una reunión por videoconferencia con el exvicepresidente, donde este le relata la golpiza que afirma haber recibido y que le produjo "37 heridas sangrantes".

"Cuando regresaba, lo hicieron volver. Mientras estaba sentado, el mismo oficial que ya lo había amenazado le rozó los genitales contra el hombro. 'Me sentí agredido sexualmente', dijo Jorge. Después, ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron mientras intentaban esposarlo", narró la abogada Vera.

En la grabación, Glas muestra múltiples moretones tanto en las piernas como en la espalda. "Me decían correísta ladrón, correísta corrupto, correísta hijo de puta, correísta de mierda...", relató el expolítico también en el video.

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El exvicepresidente afirmó que otro preso le advirtió de que, supuestamente, el militar responsable de la agresión ha leído su expediente médico y sabe su condición cervical, por lo que en la grabación asegura temer que un próximo episodio similar pueda ser mortal.

La encargada de la defensa legal de Glas apuntó que "en los registros del Estado, la agresión aparece calificada como 'autolesión'", algo que confirmó este miércoles el SNAI.

La institución agregó que durante ese día el exvicepresidente recibió atención médica previamente programada y que en medio de una consulta en el área de medicina general "presentó una presunta descompensación, ante lo cual recibió atención inmediata y permaneció bajo observación médica".

De acuerdo al SNAI, que citó un reporte del personal de salud de la cárcel, Glas "no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual".

La abogada Vera recordó en su denuncia pública que Glas cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana (Corte IDH), en las que ordenan al Estado a darle una atención adecuada a sus problemas de salud, entre otras garantías.

Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha recibido tres condenas de cárcel por cohecho, asociación ilícita y por peculado (malversación de fondos públicos).

El exvicepresidente, que se declara perseguido político, salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un polémico fallo judicial, pero en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito, una vez que el Gobierno mexicano le había dado asilo.