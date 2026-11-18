En una entrevista con el canal LCI, Lescure reconoció que "habrá que tomar otras medidas" de recorte porque el objetivo de disminuir el déficit público al 5 % del producto interior bruto (PIB) "no es negociable".

En sus últimas previsiones presentadas en octubre, su Gobierno preveía un crecimiento del PIB del 1 % en 2027, pero los datos macroeconómicos conocidos desde entonces y diferentes elementos como el impacto de la subida de los precios de la energía han llevado a diversos organismos y expertos a considerar que no se podrá cumplir.

El ministro reconoció que "hay incertidumbres muy grandes", que su gabinete está llevando a cabo "un trabajo de actualización" para el que se da todavía "unas semanas" que podría conducir a una rebaja de esas previsiones y que si eso ocurriera sería necesario corregir también el escenario presupuestario.

La razón es la delicada situación de las finanzas públicas de Francia: "El mundo nos está mirando, tenemos que ser extremadamente firmes para preparar las (elecciones) presidenciales y para que Francia sea muy clara sobre un déficit a la baja para el año próximo".

En su proyecto de presupuestos para 2027, el Ejecutivo plantea disminuir el déficit público al 5 %, frente al 5,4 % que se espera en 2026, una cifra que se ha tenido que corregir al alza debido precisamente a un comportamiento de la actividad peor de lo esperado.

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A ese respecto, Lescure dijo que cree que Francia evitará la recesión técnica, que significaría un crecimiento negativo en dos trimestres consecutivos, porque confía en que haya un repunte de la actividad entre octubre y diciembre, tras la caída del 0,1 % entre julio y septiembre y el estancamiento los tres meses precedentes.

Los presupuestos para 2027 se encuentran actualmente en proceso de tramitación en el Senado, después de que el proyecto del Gobierno fuera rechazado por la Asamblea Nacional, a donde tendrá que volver una vez que termine su procedimiento en la cámara alta.

Si esos presupuestos no salen adelante en el Parlamento hasta finales de año, lo que es un escenario muy probable en la situación política actual a cinco meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno tendría dos opciones formales para adoptarlos sin voto, pero con el riesgo de caer en una moción de censura.