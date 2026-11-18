"Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente. El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz en la justicia y en la fraternidad", proclamó.

El pontífice ha reaparecido en la Plaza de San Pedro del Vaticano un día después de regresar de un largo viaje por Sudamérica y la ha recorrido en papa móvil, pese a las nubes que amenazaban lluvia, para saludar a los fieles presentes y bendecir numerosos niños.

León XIV recordó durante su catequesis algunos de los momentos más destacados de este periplo latinoamericano.

"Perú es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo. Argentina es la patria del Papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó. Uruguay es una nación donde los católicos viven una condición de minoría, y es significativo que mi itinerario empezara precisamente desde ahí", explicó.

Sobre su visita a Uruguay, aseguró que el objetivo era "anunciar al Señor" y "la importancia de la fe" y expresó su satisfacción por "una acogida calurosa y partícipe".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argentina le sirvió para reivindicar la visión de la iglesia que dejó su antecesor, el papa Francisco: "acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa" pero también "completamente misionera".

"En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el papa – que no podré olvidar – exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia", sostuvo.

Por último, subrayó que su visita a Perú fue más larga porque tiene "una deuda particular de reconocimiento" hacia el país andino y recordó el legado de santo Toribio de Mogrovejo, santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, san Martín de Porres y san Juan Macías.

Y también dijo que había encontrado algunas víctimas de abuso.

Pero el papa estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, se detuvo especialmente en su etapa en Chiclayo, la ciudad peruana en la que fue misionero y obispo.

"En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza", rememoró.

Y destacó el legado de los misioneros en Cusco o "pueblos ricos de cultura tradicional y heridos por injusticias y violencias" en la región amazónica.