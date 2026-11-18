"Ante todo, debe garantizarse la paz y la estabilidad en la península coreana para que la asociación estratégica entre Corea del Sur y China pueda seguir madurando", le dijo Lee a Xi, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El mandatario surcoreano destacó su esperanza de que Seúl y Pekín colaboren para lograr una "coexistencia pacífica" entre las dos Coreas, y dijo que asegurar la paz en la península beneficiaría también a China.

Xi, por su parte, aseguró que trabajará junto a las autoridades surcoreanas para asegurar la estabilidad de las cadenas de suministro globales, y destacó los beneficios del multilateralismo y el comercio para los dos países.

Los mandatarios mantuvieron un encuentro este miércoles en la ciudad china de Shenzhen, donde se desarrolla la cumbre de APEC. Es su tercera reunión desde que Lee asumió la Presidencia surcoreana en 2025.

En los últimos días se llegó a especular con la posibilidad de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se incorporase a la lista de dignatarios participantes en la cumbre de Shenzhen, aunque China no confirmó este extremo y, por el momento, no ha habido señal alguna de que Kim se haya desplazado al país vecino.