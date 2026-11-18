El presidente de EE.UU., Donald Trump; la primera ministra nipona, Sanae Takaichi; el primer ministro indio, Narendra Modi; y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se reunieron en la capital filipina, en paralelo a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Después de su encuentro, el primero de líderes del bloque desde 2024, los cuatro países anunciaron la creación de la iniciativa 'Colaboración para la Vigilancia Marítima del Indopacífico', destinada a "mejorar el intercambio de información y el conocimiento del entorno marítimo", en un comunicado conjunto difundido en las últimas horas.

Asimismo, reconocieron "el rápido aumento del número y la magnitud de los incidentes cibernéticos en la región", ante lo cual pactaron una mayor cooperación en materia de ciberseguridad.

Flanqueado por los secretarios del Tesoro, Scott Bessent; de Estado, Marco Rubio; y de Comercio, Howard Lutnick, Trump también habló con sus pares "sobre acuerdos en materia de inteligencia artificial (IA), cooperación marítima y comercio", según la Casa Blanca.

El comunicado conjunto también recoge los esfuerzos del Quad para "asegurar las cadenas de suministro de productos esenciales" y destaca próximos proyectos de cables submarinos en el océano Índico, destinados a fortalecer la conectividad regional.

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Asimismo, expresa la "profunda preocupación" de los cuatro países por la "coerción económica, incluidas las restricciones arbitrarias a las exportaciones", en una referencia velada a China, en medio de tensiones comerciales y tecnológicas.

"Nos oponemos firmemente a cualquier acción unilateral o desestabilizadora que pretenda cambiar el 'statu quo' (de la región), incluso mediante el uso de la fuerza o la coerción, y que intensifique las tensiones y socave la paz y la estabilidad regionales", añade el texto, en otra una alusión indirecta al gigante asiático, con el que Estados Unidos mantiene una pugna en el Indopacífico.

Creado en 2007 e integrado por cuatro democracias del Indopacífico, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) ha acelerado en los últimos años su cooperación en seguridad marítima, cadenas de suministro, minerales críticos y respuesta humanitaria.

En mayo, el bloque anunció la creación de un mecanismo para coordinar suministros y reservas de combustibles ante la crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras que, en octubre, expresó su intención de proporcionar más de 85 millones de dólares en asistencia técnica y financiera para facilitar el acceso a tecnologías de IA en el Indopacífico.

Trump señaló el martes que el Quad representa "una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas".