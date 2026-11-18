La mandataria llegó el lunes en un vuelo regular de China Southern Airlines, según la publicación especializada en aviación CARNOC, y en Weibo -semejante a X, censurado en China- circularon mensajes que presentaban como un gesto de cercanía que hubiera viajado en clase turista.

En un vídeo difundido por Sheinbaum se ve cómo unos turistas chinos la reconocen mientras espera para embarcar en México y posan con ella, una escena que circuló con su propia etiqueta en Weibo.

El saludo en Shenzhen dio pie a otro hilo sobre el significado del gesto, que un periodista mexicano, citado por la agencia China News Service, interpretó como una señal de "afecto y apoyo".

También circularon imágenes de la agente china que acompañó a la presidenta durante el recibimiento en el aeropuerto, donde varios niños le entregaron flores.

En su primera visita a China desde que asumió la Presidencia, Sheinbaum presentó el 'Plan México' ante el foro empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y se reunió el martes con su homólogo chino, Xi Jinping.

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La mandataria visitó este miércoles un hospital de Shenzhen y dijo que buscará cooperar con China para aplicar en México tecnologías como la inteligencia artificial para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.