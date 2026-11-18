El registro se mantiene en torno a los 43.000 casos por tercer año consecutivo. La GNR identificó a 42.980 personas en 2026, un 0,2 % menos que en 2025, cuando contabilizó 43.074, y ligeramente por encima de las 42.873 de 2024.

El balance agrupa situaciones de distinta gravedad, por lo que queda por saber cuántas personas afrontan los riesgos más graves y cómo ha evolucionado ese grupo.

La GNR realiza desde 2011 la operación "Censos Sénior", con la que identifica a personas mayores en situación de vulnerabilidad y les ofrece información para prevenir delitos como las estafas, los hurtos y las agresiones. Agentes de la Guardia Nacional Republicana y personal de asistencia municipal realizan visitas a domicilio para evaluar la seguridad de la personas mayores identificadas en situación de riesgo.

Al comenzar 2025, las personas de 65 años o más representaban el 24,3 % de la población portuguesa, la segunda proporción más alta de la Unión Europea, tras Italia (24,7 %).

Diez años antes, ese grupo suponía el 20,4 % de la población de Portugal. En España, la proporción era del 20,7 % en 2025, frente al 22 % del conjunto de la UE.

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Los datos de Eurostat permiten comparar también la vulnerabilidad económica de los mayores. En 2025, el 20,8 % de los portugueses de 65 años o más estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,2 % en España y el 18,8 % en la UE.

La carencia material y social severa afectaba al 5,8 % de ese grupo en Portugal y al 4,7 % en España. Ambos indicadores se refieren a las condiciones de vida, mientras que el registro policial portugués abarca también la soledad y el aislamiento.