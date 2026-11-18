De cara a 2040, además de completar la descarbonización total del sistema eléctrico y reducir las emisiones netas en un 90 % respecto a los niveles de 1990, el foco se centrará en erradicar los combustibles fósiles en los edificios residenciales, el sector servicios, la agricultura y la movilidad urbana.

Una década después, en 2050, el abandono de los hidrocarburos se extenderá al transporte pesado y a la industria.

En lo que respecta a 2030, la hoja de ruta mantiene su apuesta por el 81 % de renovables en el sistema eléctrico y el 48 % de uso final de energía renovable.

El documento, que se espera que se publique pronto -de acuerdo con el informante-, se vertebra en torno a seis grandes ejes: la eficiencia energética; la electrificación renovable, con el fin de sustituir los fósiles de forma competitiva en la mayoría de los usos finales.

También la innovación tecnológica, con soluciones como el hidrógeno verde y los biocombustibles; el despliegue de renovables; la transición justa, con la reconversión de los distintos sectores productivos; y, por último, la equidad, para garantizar energía asequible para hogares y empresas, así como combatir la pobreza energética y atender las necesidades del medio rural.

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El plan establece otras metas, como que, a partir de 2030, cada euro de acompañamiento público en materia energética se destinará exclusivamente a energías renovables.

Por último, la fuente apuntó que desde 2019, el consumo de combustibles fósiles ha bajado un 9 %, y en 2025, se hizo efectivo el fin estructural del carbón.

Esta información coincide con la presentación hoy mismo de Portugal de su hoja de ruta durante la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya para la descarbonización, que establece dos grandes objetivos, el de alcanzar la neutralidad climática en 2045 y reducir a la mitad la dependencia energética externa para 2034, una estrategia que se basa en cinco áreas prioritarias: electricidad, edificios, industria, transporte y aviación.