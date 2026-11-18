El informe 'Feminicidio y crimen organizado en Uruguay' de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH y el sitio Feminicidio Uruguay fue presentado este miércoles en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre.

El estudio identifica que uno de cada 4,4 feminicidios consumados entre enero de 2023 y octubre de 2026 en el país se dieron en el marco del crimen organizado. El 46,43 % de las víctimas tenían entre 25 y 34 años.

La mayoría de los asesinatos fueron cometidos en la vía pública (en el 53,57 % de los casos) y utilizando armas de fuego (en el 71,41 %).

Asimismo, revela que Montevideo concentró el 71,43 % de los casos y que estos "se distribuyeron de forma heterogénea a lo largo del territorio" con mayor concentración en las zonas urbanas del país.

Este fue el primer estudio presentado por el Observatorio de Feminicidio Uruguay cuya base de datos parte del monitoreo de la cobertura en prensa, una institución creada para dar continuidad al proyecto independiente Feminicidio Uruguay.

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Debido a esta metodología, las autoras reconocieron algunas "tensiones" y limitaciones, como es el hecho de que solo en siete de estos casos pudieron identificar la edad del feminicida, entre 17 y 34 años, y que en algunas narrativas de prensa no es clara "la motivación de género o el vínculo con la víctima".

Para diferenciar los casos, las autoras utilizaron la definición de "muerte violenta de una mujer en contextos delictivos con estructuras jerárquicas y patriarcales donde el género opera como variable clave".

Partieron de la premisa de que el crimen organizado también "opera como un dispositivo sexo-género androcéntrico y patriarcal que refuerza patrones misóginos de control" y que, dentro de este, las mujeres suelen ocupar roles subordinados o de alto riesgo o ser instrumentalizadas "como trofeos, posesiones o mensajes simbólicos" entre facciones rivales.

La doctora Helena Suárez Val, una de las autoras del estudio, aseguró que esta es una invitación a las autoridades "a poner esta perspectiva de género sobre la mesa" a la hora de investigar los asesinatos violentos, y su colega, la licenciada Carolina Silvera Doldán insistió en que "todas las muertes deben ser investigadas como feminicidios hasta que se demuestre lo contrario".