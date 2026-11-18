"Se nos informó de que se encontraba en Libia, pero sabemos que, a pesar de todo, el señor Najim sigue en libertad. Se reúne con quien quiere, incluidos, ministros, su familia y sus amigos. Así que no creo que se esté enfrentando realmente a la justicia", declaró Niang en una sesión del Consejo en la que intervino por videoconferencia por las sanciones de EE.UU. a la CPI.

Durante su intervención, Niang lamentó tener que intervenir a distancia por las sanciones impuestas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Administración de Trump restringió la entrada a EE.UU. y bloqueó los activos de los responsables de la CPI como reproche por las actuaciones del tribunal contra la ofensiva de Israel contra el pueblo palestino y la orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Pese a los impedimentos, defendió que la corte sigue obteniendo "resultados concretos para las víctimas en Libia".

Entre otras cosas, destacó el fortalecimiento del diálogo con las autoridades libias durante los últimos seis meses y aseguró que esa cooperación ha producido resultados tangibles para las investigaciones.

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"No fueron solo palabras, sino una cooperación que produjo resultados tangibles en nuestra investigación y reforzó las bases del proceso político y la estabilidad", apuntó.

Según dijo, la Fiscalía General libia ha demostrado disposición para colaborar, aunque señaló los importantes desafíos que afronta la justicia nacional ante las atrocidades cometidas por las milicias.

"Sabemos cuáles son los desafíos para la justicia nacional en Libia, y son enormes", comentó y agregó "nuestra oficina está siempre dispuesta a ayudar al fiscal general de Libia en esta labor".

La CPI tiene previsto empezar el próximo 4 de mayo de 2027 el juicio contra Khaled Mohamed Ali El Hishri, acusado de 17 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En el proceso, se permitirá a las víctimas de la prisión de Mitiga relatar lo sucedido.