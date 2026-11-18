La petición se realizó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en la Corte Nacional de Justicia, a la que asistió el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, según detalló el Ministerio Público.

En diciembre de 2025, un juez ordenó que Jacho utilizara un grillete electrónico, se presentara cada quince días ante una autoridad judicial y no saliera del país mientras avanzaban las investigaciones.

También dispuso la retención de 5.640 dólares de sus cuentas bancarias y ratificó las medidas de protección a favor de la presunta víctima, entre ellas la prohibición de acercarse a ella y a los testigos.

En aquella audiencia, el fiscal Leonardo Alarcón explicó que la víctima trabajó en el despacho del exmagistrado en la Corte Nacional de Justicia entre 2024 y 2025, periodo durante el cual se habrían cometido los hechos denunciados por la mujer.

El 2 de julio del año pasado, dicha funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional y en el escrito señaló que la razón que motivaba su denuncia se fundamentaba en "la situación de acoso sexual a la que he sido sometida por parte de mi jefe inmediato, el doctor D.I.J.C.(…)".

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A finales del mismo mes, el juez fue suspendido de sus funciones durante tres meses y en septiembre se abrió un sumario disciplinario para investigar su responsabilidad en el caso.

Finalmente, el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituirlo del cargo el pasado 7 de noviembre de 2025.