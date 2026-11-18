El primer ministro fiyiano, Sitiveni Rabuka, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros había aprobado la medida tras recibir el asesoramiento del Consejo Nacional de Gestión de Desastres y evaluar el impacto de la prolongada falta de precipitaciones, según un texto publicado en la cuenta de Facebook del Ejecutivo.

La declaración, adoptada al amparo de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres de 2024, tendrá una vigencia máxima de 30 días.

El Gobierno ha destinado 20 millones de dólares fiyianos (7,9 millones de euros), mediante la reasignación de fondos ministeriales existentes, para reforzar el suministro de agua de emergencia, asistir a las comunidades afectadas y apoyar a agricultores y ganaderos.

Durante el último mes, las autoridades han distribuido más de dos millones de litros de agua a poblaciones de las islas exteriores, mientras que la empresa pública mantiene el abastecimiento de emergencia en las comunidades de las islas principales.

Entre las medidas adicionales figuran seis iniciativas de apoyo al sector agrícola y el incremento de las ayudas mensuales de transporte para personas mayores y con discapacidad que cumplen los requisitos.

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La crisis se produce en un contexto de creciente vulnerabilidad climática en el Pacífico, donde los pequeños Estados insulares afrontan tanto episodios de sequía como inundaciones costeras, erosión y subida del nivel del mar.

La salinización de las reservas de agua dulce y el deterioro de los arrecifes de coral, fundamentales para la biodiversidad y la protección de las costas, añaden presión sobre sus ecosistemas y su seguridad alimentaria.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de que El Niño favorece condiciones más secas en amplias zonas del Pacífico occidental y meridional.

Aunque se trata de un fenómeno natural de variabilidad climática, sus efectos se producen sobre un planeta más cálido, lo que incrementa la exposición de las comunidades insulares a los riesgos climáticos.

Rabuka ha pedido a la población que ahorre agua, evite las quemas innecesarias y siga las recomendaciones de las autoridades. "No podemos controlar el clima, pero podemos actuar pronto, utilizar nuestros recursos responsablemente y permanecer unidos ante sus efectos", afirmó.