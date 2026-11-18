La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París aceptó la euroorden emitida por la Audiencia Nacional de Madrid el pasado 18 de agosto en la que solicitaba la entrega de Sánchez Iturregi, alias Hintza, pero puntualizando que eso se hará de forma "diferida", una vez que finalice su condena en Francia.

Según los elementos aportados por el presidente de la sala, será en septiembre de 2028 cuando la etarra de 45 años terminará de cumplir la pena de 28 años por el asesinato a tiros el 1 de diciembre de 2007 en Capbreton (suroeste de Francia) de dos guardias civiles que coincidieron de forma fortuita en un centro comercial con un comando de la banda terrorista.

La Audiencia Nacional la reclama para que termine de ejecutar los más de 5.000 días que todavía tiene pendientes la condena a 15 años que se le impuso en 2018 por estragos terroristas por la colocación de una mochila bomba que explotó el 29 de enero de 2006 en la calle Santutxu de Bilbao frente a una oficina del INEM, que provocó daños materiales estimados en 93.000 euros, pero no víctimas personales.

Hintza dio su aprobación para el traslado a España pero no renunció al conocido como principio de especialidad, con lo que si la justicia española quisiera juzgarla en alguna otra causa, tendría que solicitar permiso a Francia, que es donde fue capturada cuatro días después del doble asesinato de Capbreton.

Por ese crimen de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, que estaban desarrollando -desarmados- una misión de información en colaboración con la policía francesa, fueron juzgados en total siete etarras, entre los cuales Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, sentenciado a cadena perpetua (con 22 años de cumplimiento mínimo entre rejas) como autor material de los disparos.