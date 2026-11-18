"El GIEC (IPCC, en inglés) debe seguir guiando nuestros trabajos. Necesitamos imperativamente los informes del GIEC a tiempo para el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París. Y quisiera ser muy clara en este punto: cualquier intento de sabotaje de los trabajos del IPCC es inaceptable a nuestros ojos", advirtió la ministra, desde el plenario de la COP31 de Antalya (Turquía).

Barbut aludió así al bloque encabezado por grandes productores de petróleo (como Arabia Saudí y Rusia) junto a potencias emergentes (India), que ha presionado para retrasar más allá de 2028 la publicación del Segundo Balance Mundial, acordado en la COP21 de París en 2015 y que sirve de base para que los países evalúen sus avances y endurezcan o no sus políticas ambientales.

Asimismo, la ministra aseveró que su país mantendrá los compromisos alcanzados en la COP30 de Belém (Brasil) de 2025.

"Hagamos de la adaptación una prioridad fundamental. A escala internacional, aceptamos en Belém triplicar de aquí a 2035 nuestra financiación vinculada a la adaptación. Y, por lo que a nosotros respecta, cumpliremos nuestra parte de ese compromiso", refirió la titular, sin detallar el montante de ese compromiso.

Barbut recordó que la Unión Europea (UE) "sigue siendo, con diferencia, el principal donante mundial".

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"Francia contribuyó en 2024 con 7.300 millones de euros y el 40 % de esa suma se destinó a la adaptación. Ya es hora también de que todos los países que estén en condiciones de hacerlo contribuyan a la financiación climática. Es una cuestión de justicia y de eficacia", agregó.

La titular de Medio Ambiente reconoció también que se deben de "eliminar los obstáculos al acceso a la financiación mediante las plataformas nacionales, determinados mecanismos de reducción de riesgos y otros mecanismos de garantía", entre ellos, los impulsados en la presidencia francesa del G7 de este año.