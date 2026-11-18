La mandataria afirmó que Perú ha logrado ampliar sus oportunidades comerciales más allá de su mercado interno, integrado por aproximadamente 34 millones de habitantes, debido a una política de apertura económica que le ha permitido suscribir 25 tratados de libre comercio y acceder a más de 60 mercados internacionales.

En un encuentro organizado por el gremio exportador ComexPerú y US APEC Business Coalition, Fujimori señaló que el sector privado representa aproximadamente el 80 % de la actividad económica peruana, frente al 20 % correspondiente al sector público.

Destacó que esta nación suramericana mantiene indicadores macroeconómicos favorables frente a otras economías de la región, entre ellos una inflación aproximada de 3,4 % y una deuda pública equivalente al 30 % del producto bruto interno (PBI), nivel que representa cerca de la mitad del promedio regional.

Fujimori admitió que la inestabilidad política de los últimos años ha representado un desafío para la confianza empresarial, pero agregó que el retorno al sistema bicameral en el Legislativo podría contribuir a fortalecer la estabilidad institucional y brindar mayor previsibilidad al desarrollo de las actividades económicas.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que su despacho trabaja en la simplificación de procedimientos administrativos y la eliminación de determinadas autorizaciones, con el propósito de reducir las trabas que dificultan el desarrollo de las inversiones.

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Añadió que el Gobierno tiene como objetivo promover 40.000 millones de dólares en inversiones mineras durante los próximos cinco años, como parte de las acciones destinadas a impulsar el desarrollo y la competitividad del sector.

A su vez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dijo que los tratados firmados por el país permiten acceder a aproximadamente el 80 % del mercado mundial.

En ese sentido, Valencia indicó que el tratado de libre comercio con Guatemala entró en vigor el 1 de julio de 2026, mientras que el acuerdo comercial con Hong Kong comenzó a regir el 1 de septiembre pasado.

A estos instrumentos se sumó el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, vigente desde el 1 de noviembre último, que representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con el principal socio comercial del país, destacó el Ejecutivo peruano.

El ministro informó que Perú continúa trabajando en las negociaciones de un acuerdo económico integral con Indonesia y se encuentra preparado para suscribir un tratado de libre comercio con Tailandia, como parte de su estrategia para profundizar la integración con las economías del Asia-Pacífico.