1. “29N” y “29-N”, ambas válidas

El guión que aparece en esta sigla entre la cifra y la letra es opcional, si bien cada vez se usa menos, por lo que son válidas las opciones “29N” y “29-N”.

2. Las “decimoséptimas elecciones”, no las “diecisieteavas”

Lo apropiado es emplear un ordinal (“decimoséptimas”), y no un fraccionario (“diecisieteavas”), para señalar el orden que ocupan los próximos comicios en la relación de elecciones generales. La grafía preferible y mayoritaria de este ordinal es en una palabra (“decimoséptimas”) aunque es posible usar la opción “décimas séptimas”, cuyos dos elementos concuerdan en género y número con el sustantivo.

3. “Los cabezas de lista”, no “los cabeza de lista”

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La expresión “cabeza de lista” hace el plural regular en el sustantivo “cabeza”, por lo que no es apropiado dejar la expresión invariable: “los cabezas de lista”. Se recuerda que es común en cuanto al género (“las cabezas de lista”).

4. El “cara a cara”, sin comillas

En cambio, “cara a cara” permanece invariable en plural y, al ser una expresión asentada, no requiere comillas ni cursiva: los cara a cara.

5. “Debate a cuatro”, pero también “debate entre cuatro”

Pueden usarse las preposiciones “a” y “entre” con “debate” para señalar entre cuántas personas se entabla este: “debate a cuatro”, “debate entre cuatro”.

6. “Preelectoral” y “poselectoral”, formas recomendadas

En referencia a lo anterior y a lo posterior a las elecciones, los adjetivos “preelectoral” y “poselectoral” se escriben en una sola palabra, sin guión intermedio. En el último caso, también es válida la forma “postelectoral”, aunque se recomienda usar la variante sin “t” en el prefijo.

7. La “ley D’Hondt”, no la “ley d’Hondt”

El método aplicado para la asignación de escaños en el Congreso se conoce como “ley D’Hondt”, “sistema D’Hondt” o “regla D’Hondt”, en todos los casos con un apóstrofo entre la preposición y el apellido. Al citarse sin el nombre de pila, lo adecuado es escribir la “d” con mayúscula. Si se cita el nombre completo, sí es apropiada la minúscula: “El sistema lo ideó Victor d’Hondt”.

8. La “Junta Electoral Central”, pero las “juntas electorales provinciales”

Los nombres de instituciones, organismos, etc., se escriben con mayúscula inicial en sustantivos y adjetivos (“la Junta Electoral Central”, “la Junta Electoral Provincial”). Cuando se usan de manera genérica o en plural, lo indicado es optar por la minúscula (“Respondieron las correspondientes juntas electorales provinciales”).

9. “Acta de constitución”, “ley electoral”, “presidente de mesa”..., con minúsculas

Se escriben con minúscula los nombres de los distintos cargos que intervienen en el proceso electoral o se relacionan con él: “presidente de mesa”, “vocal”, “interventor”, “apoderado”, “diputado”, “senador”... El mismo tratamiento le corresponde a “ley electoral”, pues no es el nombre oficial de la ley que rige este proceso, y a expresiones como “acta de constitución de la mesa electoral”, “acta de escrutinio”... Se recuerda que “acta” es un sustantivo femenino que, por empezar por el sonido de /a/ tónica, se usa con el artículo “el”.

10. “Recuento”, alternativa a “escrutinio”

El término “recuento” es una alternativa válida a la palabra “escrutinio” para aludir al proceso que se lleva a cabo para comprobar cuántos votos ha recibido cada candidatura en unas elecciones. También se usan y son adecuadas otras opciones como “cómputo” y “conteo”.

11. “Sorpasso”, alternativas

El italianismo “sorpasso” se puede sustituir por opciones como “sobrepaso”, “adelantamiento” o “superación”, según el caso; también es posible adaptarlo como “sorpaso”. Para el verbo, cabe usar “adelantar”, “superar”, “sobrepasar” o “sorpasar”.

12. La expresión “la Moncloa”, mejor con el artículo

En alusión a este lugar, lo indicado es usar el artículo (en minúscula) ante el nombre: “la Moncloa”.

13. “Bipartito”, “tripartito” y “tetrapartito” o “cuatripartito”

Los vocablos “bipartito”, “tripartito”, “tetrapartito” (o “cuatripartito”/“cuadripartito”), “pentapartito”, etc., son válidos, como adjetivos y como sustantivos, para referirse a un Gobierno, pacto... formado por dos, tres, cuatro y cinco partidos políticos, respectivamente. Esto mismo es aplicable a los sustantivos “bipartidismo”, “tripartidismo”, “tetrapartidismo” (también “cuatripartidismo” o “cuadripartidismo”), “pentapartidismo”..., pertenecientes a la misma familia léxica y que se usan para aludir al sistema basado en dos, tres, cuatro o cinco grandes fuerzas políticas.

14. El “100 %”, no el “100%”

Cuando se usa el símbolo del porcentaje, lo adecuado es dejar un espacio entre él y la cifra: “el 100 % escrutado”, “un 70 % de participación”, “el 30 % de los votos”...

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