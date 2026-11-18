El anuncio, realizado por el Ministerio de la Presidencia de Bolivia este martes en sus redes sociales, ocurre un día después de que el Gobierno de Donald Trump, nominase por su parte a Kara Frederick como nueva embajadora estadounidense en el país andino.

"Bolivia y Estados Unidos, de manera simultánea, enviaron a sus respectivos congresos, los nombres de sus candidatos a embajadores, concretando el compromiso de retomar la representación diplomática al más alto nivel, interrumpida desde 2008", señaló el ministerio boliviano.

También anunció que "Bolivia propuso a Giovanni Domingo Ortuño Camacho como embajador ante Estados Unidos" y acompañó la publicación con una carta dirigida al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, para que esa autoridad remita la información correspondiente al Senado boliviano para el análisis de la designación.

De profesión ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, Ortuño preside desde 2023 la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Según información publicada por la CEPB, Ortuño tiene estudios de postgrado en telecomunicaciones, administración de empresas y derecho administrativo y antes de liderar la patronal, fue director de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia.

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El lunes, Trump nominó a Frederick, exdirectora del Centro de Política Tecnológica de la Heritage Foundation, uno de los principales centros de pensamiento conservador del país, como nueva embajadora de su país en Bolivia, designación que deberá recibir el aval del Senado estadounidense.

Este martes, el vocero presidencial boliviano, José Luis Gálvez, dijo a los medios que su país también iba a presentar a su representante diplomático ante EE.UU. para "restablecer plenamente" las relaciones bilaterales, tras la anunciada nominación de Frederick, aunque no dio más detalles sobre la propuesta.

Bolivia y EE.UU. mantienen sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de conspirar contra su Gobierno.

Morales también expulsó posteriormente a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU. bajo las mismas acusaciones, algo que la Casa Blanca siempre negó.

Desde que Paz asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2025, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., lo que se manifestó en la decisión de ser parte del Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Trump y el retorno de la cooperación estadounidense para la lucha antidrogas.

Además de la nominación para EE.UU., el Ejecutivo boliviano también propuso a Mónica Teresa Ayala de Rojas como embajadora ante Uruguay y al abogado y exministro de Agricultura, Guido Áñez, para la representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).