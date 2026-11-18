Hegseth hizo estas declaraciones al llegar a Bogotá, la segunda parada de su gira por América Latina, que arrancó esta mañana en Caracas y concluirá en Quito, con el propósito de estrechar lazos políticos y militares con países de la región en la lucha contra lo que Washington denomina el "narcoterrorismo".

El secretario de Guerra ensalzó el esfuerzo común de todos los países del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por EE.UU., y el "liderazgo claro" y la fortaleza de los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Colombia, Abelardo de la Espriella.

Hegseth destacó el objetivo común de los 19 países de la alianza de acabar con el narcotráfico en la región coordinándose. "Cuando nos unimos somos más efectivos", agregó en una breve comparecencia ante los medios en la que no hubo preguntas.

"Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo", aseguró el secretario de Guerra estadounidense, quien avanzó que esta visita era sólo la primera y se mostró convencido de que habría más.

El canciller colombiano, Omar Bula, afirmó por su parte que el objetivo común es "acabar con la criminalidad que azota" su país, "acabar con las masacres, acabar con los atentados, acabar con las bombas, con los ataques con drones que están afectando" a la población civil.

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El ministro afirmó que Colombia se encuentra "en las garras del crimen organizado" y añadió que el Escudo de las Américas que lanzó Trump "enfrenta el fenómeno más dañino de la región", que es el "crimen transnacional organizado".

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se mostró convencido del resultado positivo de la cooperación con EE.UU. en este ámbito. "Vienen cosas buenas para Colombia", concluyó.

Hegseth aprovechó su visita a Bogotá para oficializar la entrega de EE.UU. a Colombia del primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

Tras su visita a Colombia, el secretario de Guerra tiene previsto desplazarse a Ecuador, otro de los países miembros del Escudo de las Américas, donde cerrará su gira latinoamericana.