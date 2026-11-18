Mora hizo público la víspera el encuentro -cuando el Pentágono aún no lo había confirmado- y en el que está previsto que se aborden otras cuestiones de la cooperación bilateral en materia de Defensa y de las acciones conjuntas en el marco del Escudo de las Américas.

"Viene el secretario de Guerra. Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él", aseguró Mora durante una intervención en la Cámara de Representantes.

El ministro confirmó que la llegada de Hegseth tiene el objetivo de abordar "temas interesantes" sobre la seguridad y la coordinación entre ambos países para fortalecer la alianza bilateral.

"Vamos a mirar otros temas interesantes sobre cómo EE.UU. nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, agregó el ministro.

El estadounidense C-130 Hercules es un avión de transporte táctico de tamaño medio, el más empleado de su categoría, con modelos de sus múltiples versiones en Fuerzas Aéreas de más de 50 países. Puede cargar 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita de Hegseth se entiende como parte del acercamiento de Washington y Bogotá con la llegada a la presidencia colombiana del ultraderechista Abelardo de la Espriella, tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales con su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026).

Más concretamente, la visita se enmarca dentro de la lógica del Escudo de las Américas, una alianza hemisférica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Colombia se sumó a esta iniciativa poco después de que De la Espriella llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de realineamiento de Colombia con Estados Unidos.

El acercamiento bilateral quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos.

La semana pasada también visitó Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien llegó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

El jefe del Estado Mayor Conjunto visitó el país andino un día antes de que culminaran los ejercicios militares conjuntos que se prolongaron por un mes, y en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.