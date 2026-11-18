"En caso de que se recrudezca la situación en los frentes, el Ejército de Defensa de Israel está preparado para maniobrar y ocupar nuevos territorios, evacuando a la población y destruyendo las infraestructuras terroristas 'in situ', para convertirlos en parte de las zonas de seguridad permanentes de Israel en el norte y en el sur", recoge el comunicado de Defensa.

Katz alude a la evacuación de la población en referencia al desplazamiento forzoso que ha motivado en el sur del Líbano, donde más de 360.000 personas permanecen fuera de sus hogares debido a la ocupación israelí del territorio, según cifras de la ONU; o el perímetro en el que sus tropas permanecen en Gaza, delimitado por la conocida como "línea amarilla" e inaccesible para la población.

Junto a ambos territorios, el Ejército de Israel también ocupa parte del sur de Siria desde diciembre de 2024. En todos ellos se refiere al territorio ocupado como "zonas de seguridad".

"Israel no se retirará de las líneas actuales de las zonas de seguridad ni se reorganizará en ellas hasta que se haya desmantelado a Hamás y se haya desmilitarizado Gaza, se haya desarmado a Hizbulá en todo el Líbano y se hayan eliminado todas las amenazas yihadistas de Siria", afirma además el titular de Defensa.

Las declaraciones se producen en un momento de estancamiento e incertidumbre respecto a una posible nueva escalada regional con Irán, sin avances en las negociaciones pero con intercambios de ataques entre la República Islámica y Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército iraní anunció este miércoles que atacó con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento estadounidenses en la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, después de los nuevos bombardeos de Estados Unidos el martes contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.