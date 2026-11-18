El tribunal alegó que el médico "supone una amenaza para el Estado de Israel" como respuesta a la petición de su defensa para que sea liberado, rechazándola "pese a las duras condiciones de su detención y la negación a la atención médica que necesita", según el comunicado difundido por su abogado y familia junto a la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

"El Dr. Húsam preguntó por qué se extendía de nuevo su orden de detención, expresando que se le está castigando por cumplir con su deber humanitario y profesional como doctor en el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza", recoge el texto.

En la vista, el médico también expresó "cuánto echa de menos a su familia, preguntándose por qué debe estar separado de ellos otros seis meses después de todo lo que ha soportado".

El Ejército de Israel detuvo a Abu Safiya en el Kamal Adwan el 27 de diciembre de 2024, tras asediar y atacar el centro médico, sin haber presentado en ningún momento cargos contra él. Permanece detenido bajo la Ley de Combatientes Ilegales, con la que Israel se permite arrestar sin cargos o juicio por un periodo indefinido de tiempo a gazatíes.

Ya la semana pasada Israel rechazó la petición de Médicos por los Derechos Humanos Israel liberar a 14 doctores palestinos detenidos bajo esta misma ley, así como permitir un examen médico independiente para Abu Safiya.

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Este verano, la ONG y el abogado de Abu Safiya, Naser Odeh, dieron la voz de alarma sobre el estado de salud del director del Kamal Adwan. Odeh había visitado al médico en prisión y alertó de un "deterioro grave" en su estado de salud física y mental: con heridas recientes en la cabeza, los ojos, las orejas y el cuello.