"Telegram adquirió una importancia especial para algunos grupos extremistas por varios motivos", señala a EFE el experto en ciberseguridad jordano Bashir al Daaya, que recuerda que la aplicación ha sido señalada ampliamente en el pasado por gobiernos e investigadores como una plataforma para la difusión del extremismo.

Es el caso del grupo terrorista Estado Islámico (EI), al que Amán atribuye el atentado en el que a finales de octubre fueron asesinadas nueve personas en una iglesia ortodoxa griega; así como de la Resistencia Islámica de Irak, una agrupación de milicias proiraníes que mantiene un tenso pulso con el Gobierno por sus planes de desarmar a la facción.

La Dirección de Seguridad Pública jordana afirmó el lunes que el bloqueo de Telegram forma parte de los esfuerzos del Gobierno para "reforzar la seguridad digital, proteger a los usuarios y mitigar los riesgos y las prácticas ilícitas" en internet que, según advirtió, "afectan a la seguridad nacional".

Por su parte, Bagdad acusó a la aplicación de incumplir los requisitos legales vigentes y defendió que es para frenar la difusión de "discursos extremistas" y contenido inapropiado, pero otorgó a la empresa un plazo de 30 días para regularizar su situación en el país y revisar el contenido originado en Irak, además de colaborar con las autoridades.

Según Al Daaya, la aplicación cuenta con varios "problemas", como su capacidad de llegar a un gran número de usuarios con una mínima moderación de contenido, así como la facilidad a la hora de crear canales con muy pocos requisitos de verificación de identidad, algo que hace que "el seguimiento de las redes extremistas y su extensión digital sea un reto continuo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado por EFE, el equipo de prensa de Telegram alegó que los esfuerzos de la empresa para combatir el terrorismo en Jordania "están documentados públicamente y van mucho más allá de las exigencias legales, con el fin de proteger a sus más de 1.000 millones de usuarios".

"Mediante sistemas automatizados avanzados y moderadores equipados con herramientas de inteligencia artificial, la plataforma supervisa de forma proactiva sus espacios públicos para eliminar sistemáticamente el contenido terrorista", añadió Telegram, que afirmó que esta tarea se realiza sin afectar la libertad de expresión.

Sin embargo, el experto en inteligencia artificial jordano Moaz Joleifat, asegura a EFE que bloquear la aplicación "puede limitar la llegada de un usuario medio al contenido extremista, pero no significa necesariamente la paralización de las redes terroristas, que tiene la capacidad de superar las restricciones y trasladarse a otras plataformas".

Asimismo, recuerda que Telegram basa su sistema de privacidad en su filosofía de descentralización y de anonimato, algo que hace que "la censura y la colaboración legal sean complicadas", por lo que deslizó que la medida puede pretender presionar a la empresa a utilizar y compartir sus herramientas de control de contenido.

El caso de Irak difiere en que Telegram no respondió a las solicitudes del Gobierno iraquí para cerrar las plataformas de grupos vinculados a las milicias proiraníes que operan desde el país y que cuentan con miles de seguidores, dijo a EFE una fuente del Departamento de Comunicación del Ministerio de Interior iraquí.

Según el informante, que pidió mantener el anonimato, estas facciones armadas que Bagdad está tratando de desmantelar -en un proceso en el que Estados Unidos está ejerciendo presión porque algunas de estas milicias son consideradas terroristas por Washington- publican contenido "que atenta contra la seguridad y la paz social".

El equipo de Telegram respondió a EFE que la plataforma "hace cumplir sus términos de servicio para eliminar contenido dañino, pero no censurará el periodismo de investigación, la libertad de expresión pacífica ni los llamados a protestas", sin hacer referencia a los contactos que ha mantenido con el Gobierno iraquí.

El bloqueo de la aplicación también ha despertado dudas sobre si la medida servirá como pretexto para restringir la libertad de expresión en Oriente Medio, donde varios países han cerrado o limitado el acceso a otras aplicaciones y redes sociales como TikTok alegando motivos similares.

Además, la falta de definición del terrorismo y de las amenazas a la seguridad nacional también generan dudas sobre las verdaderas intenciones de los gobiernos de esta región, aunque el experto de seguridad jordano Omar al Radad se muestra más optimista.

"No podemos decir que la coincidencia del bloqueo en Irak con Jordania sea una nueva tendencia regional para someter las plataformas sociales a las consideraciones de seguridad nacional, porque el bloqueo coincide en el tiempo, pero sus motivos son diferentes", sentencia.