El cuadro abstracto 'Betonte Ecken' del ruso Kandinsky fue la pieza más cara de la noche y se vendió por 85,78 millones de dólares, marcando un récord para el artista y duplicando su marca anterior, de 41 millones, lograda hace solo un mes en Londres.

En segundo lugar se situó el paisaje impresionista 'Litzlbergkeller' del austríaco Gustav Klimt, una de las estrellas de la temporada, que cumplió las expectativas al recolectar 82,3 millones, pero quedó lejos de su récord, de 236,4 millones, registrado en 2025.

Mientras, el español Pablo Picasso, maestro del modernismo, demostró seguir siendo una de las firmas más deseadas en el mercado de arte, y siete de sus obras se subastaron sumando en total unos 111 millones.

Entre los Picassos vendidos destacaron 'Le Baiser', un retrato de su esposa Jacqueline y él fundidos en un abrazo, que logró 31,1 millones, y 'Tête de femme (Dora Maar)', un retrato de su amante, que sumó 30 millones.

La subasta acogió, además, récords para dos conocidos artistas latinoamericanos: la obra más cara del cubano Wifredo Lam es ahora el cuadro 'Ogue Orisa (Eggue Orissa, l'herbe des dieux)', que se vendió por 11,6 millones, y la del colombiano Fernando Botero es la escultura 'Horse', que recaudó 5,24 millones.

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No obstante, no todo fueron hitos esta noche, puesto que varias obras se quedaron sin dueño, incluyendo un cuadro abstracto de Joan Mitchell que aspiraba a recaudar al menos a 10 millones, y otro geométrico de Frank Stella, estimado en mínimo 7 millones.

Asimismo, unas horas antes de la venta, Christie's retiró de la oferta el cuadro de la mexicana Frida Kahlo 'Congreso de los pueblos por la paz', valorado en al menos 2,5 millones, después de que el Gobierno de México le pidiera información sobre su procedencia.