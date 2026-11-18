Según la Presidencia chilena, el encuentro bilateral trató asuntos como la profundización de las relaciones comerciales y la ampliación de las oportunidades de inversión.

Asimismo, Kast y Fujimori hablaron sobre la celebración en 2027 del denominado 'gabinete binacional', una reunión simultánea entre ministros de ambos países, considerada por las autoridades chilenas como una "instancia clave" para transformar "la voluntad política en compromisos concretos".

Los mandatarios de ambos países también despacharon sobre la cooperación bilateral en materia de prevención, alerta temprana y gestión de desastres ante el impacto del fenómeno conocido como El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico y la consiguiente alteración de los patrones de lluvia en la región.

Chile, recordaron sus autoridades, envió recientemente ayuda a su vecino del norte para combatir los incendios.

La colaboración frente al mencionado fenómeno meteorológico ha sido uno de los asuntos en los que más ha incidido Fujimori en sus eventos en China, sacándola a colación tanto en su reunión con su par chino, Xi Jinping, como ante los empresarios del país, a quienes animó a invertir en proyectos de mitigación.

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"Aquí apelo a la generosidad de siempre de los inversionistas chinos a que, llegada la emergencia puedan, como siempre, poder colaborar con nuestro país”, señaló la presidenta peruana durante un encuentro con 70 empresarios de sectores como minería, hidrocarburos, banca o infraestructura.

En su cuenta oficial de la red social X, la Presidencia chilena recordó que Chile y Perú, junto a México, son las únicas economías latinoamericanas que participan de la APEC.

Además, apuntó que Chile asumirá el papel de anfitrión de este foro intercontinental en 2032, y que Perú hará lo propio dos años más tarde.

La primera bilateral entre Kast y Fujimori tuvo lugar a finales de julio, horas antes de que la peruana asumiese el cargo; en aquel encuentro, ambos trataron sobre cooperación regional en seguridad, integración económica y migración.

Tras su paso por Shenzhen, ambos mandatarios tienen previsto viajar a Japón para mantener sendas reuniones con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.