Kim visitó la Universidad Naval Kim Jong Suk, ubicada en la provincia de Hamgyong del Sur, en la costa este de Corea del Norte, según detalló este jueves la agencia de noticias estatal norcoreana, KCNA.

El día anterior, el mandatario visitó varios sitios de construcción en la misma provincia, aseguró la agencia en una nota aparte.

Hasta este jueves, la última aparición de Kim en los medios estatales había sido en un complejo turístico en la frontera con China, lo que contribuyó a la especulación sobre su posible visita al país vecino, donde se desarrolla la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

Trump, que ya se encuentra en Shenzhen (sur de China) para la cumbre, dijo recientemente que estaba abierto a reunirse con el líder norcoreano durante su visita, mientras el Kremlin señaló después que dejaba abierta la posibilidad de una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y Kim, si el segundo viajaba a China.

Pekín ha evitado confirmar cualquier invitación o preparativo para la participación de Corea del Norte, que no es miembro de APEC, en el foro, aunque el presidente chino, Xi Jinping, expresó este miércoles a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, apoyo a los esfuerzos por reanudar el diálogo entre Pionyang y Washington, según dijeron las autoridades surcoreanas.