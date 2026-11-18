El Ministerio de Exteriores kuwaití expresó en un comunicado "la más enérgica condena y rechazo del Estado de Kuwait ante los reiterados ataques ilícitos iraníes contra el país; el más reciente de ellos ha tenido lugar hoy, mediante el uso de drones".

"Estos actos constituyen una violación flagrante de la soberanía de Kuwait, una amenaza directa a su seguridad y estabilidad, y una grave transgresión de los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU", añadió la nota.

Asimismo, el Ministerio reafirmó que la continuación de estos ataques "representa una peligrosa escalada que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región, al tiempo que socava los esfuerzos diplomáticos orientados a la desescalada y a la distensión".

Subrayó que Kuwait "se reserva el pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, mantener su seguridad y defender su territorio e instalaciones vitales frente a cualquier agresión o amenaza", de conformidad con la legítima defensa.

La reacción llegó después de que esta madrugada el Ejército kuwaití anunciara que las defensas antiaéreas interceptaron ataques con drones, aunque no especificó dónde.

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Por su parte, el Ejército iraní informó esta mañana que atacó con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento estadounidenses en la base aérea Ali al Salem en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos el martes contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

El Ejército advirtió en un comunicado en la agencia iraní Tasnim de que su respuesta a cualquier amenaza o agresión será "firme, contundente y sin limitaciones geográficas".

Irán también reivindicó el martes un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Mientras, el Mando General de la Fuerza de Defensa de Baréin también denunció un nuevo ataque iraní esta misma madrugada, aunque no dio más detalles.

Desde principios de noviembre los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y la posterior reanudación de los ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región han puesto fin a una relativa calma de unos dos meses, mientras ambos países mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz y los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados.