La tasa se mantiene así en su nivel más alto desde septiembre de 2023 tras un nuevo repunte que refuerza los argumentos para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en su reunión de diciembre.

La subida de precios aceleró en octubre en todos los componentes de la cesta de la compra, empezando por la energía, que se encareció un 21 % con respecto a octubre del año pasado, dos décimas más que lo calculado inicialmente y dos puntos por encima del 19 % registrado en septiembre.

La tasa de inflación también aumentó en los servicios, hasta el 3,3 % en octubre frente al 3,2 % del mes previo, en los alimentos, alcohol y tabaco (1,5 % frente al 1,3 % en septiembre), y en los bienes industriales no energéticos (1,2 % frente al 1,1 % anterior).

Por su parte, la inflación subyacente -que excluye el efecto de la energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y es el indicador principal para el Banco Central Europeo- subió en octubre al 2,5 %, una décima más que el cálculo inicial y también que el mes anterior.

Entre las grandes economías del euro, Italia se anotó la mayor tasa de inflación en octubre tras subir 1,4 puntos y situarse en el 5,6 %. Después se encuentran España con un 4,9 % (una décima menos que en septiembre) y Francia con un 3,7 % (tres décimas más).

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Por su parte, el encarecimiento de los precios en Alemania se moderó cuatro décimas, hasta el 2,9 %, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno para bajar los precios de los carburantes.

De manera idéntica, la inflación en el conjunto de la Unión Europea también repuntó dos décimas el mes pasado, desde el 3,8 % de septiembre hasta el 4 % de octubre.

Entre todos los socios del bloque, el aumento de los precios más acusado se dio en Rumanía (7 %), Lituania (6,1 %), Bulgaria (5,9 %), Grecia (5,7 %), Italia (5,6 %), Chipre (5,4 %), Bélgica (5,2 %), así como en España y Luxemburgo (ambas 4,9 %), Croacia (4,4 %) e Irlanda (4,2%).

En línea con el promedio europeo se situó Croacia, Irlanda (4,0 %), mientras que por debajo estuvieron las tasas de inflación en Portugal (3,9 %), Eslovenia (3,8 %), Francia y Polonia (3,7 %), Estonia (3,6 %), Austria (3,5 %), Países Bajos (3,3 %), Finlandia (3,2 %) y Letonia (3,0 %).

Cierran la lista, todos ellos por debajo del 3 %, Alemania y Eslovaquia (2,9 %), Hungría (2,4 %), Malta (2,3 %), Dinamarca y Chequia (2,1 %) y Suecia (0,6 %),.

La Comisión Europea publicó este martes sus nuevas previsiones económicas, en las que prevé que la eurozona y la UE cierren 2026 con unas tasas de inflación medias del 3,2 % y el 3,3 %, respectivamente. Después se moderarán levemente hasta el 3,1 % y 3,2 % en 2027 y descenderán hasta el 2,1 % y 2,3 % en 2028.