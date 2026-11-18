En una entrevista al canal de televisión France 2, Martin señaló que "todos los otros países europeos" están retrasando la edad de jubilación, y recordó que se está estableciendo en 65-67 años, lejos del programa presentado el martes por Le Pen.

Sin entrar en detalle en la propuesta, cuando se le preguntó por esa idea de la jubilación posible entre 60 y 62 años (en función de la edad de entrada en la vida laboral), señaló que lo que hay que hacer es "garantizar a largo plazo el equilibrio del sistema" y, sobre todo, que "hay que trabajar más para crear más riqueza".

La última reforma de las pensiones, aprobada en 2023 en medio de una gran contestación en la calle y actualmente congelada como concesión del Gobierno a los socialistas para poder garantizar su supervivencia, prevé aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y elevar el periodo de cotización para una pensión completa de 42 a 43 años.

En el programa de Le Pen, el periodo de cotización bajaría a 40-41 años, pero con mayores penalizaciones que ahora para los que se jubilaran sin haberlo completado.

El responsable de la principal organización patronal en Francia también cargó contra las modalidades "contestables" del plan de la líder de la extrema derecha, favorita en los sondeos para ganar las presidenciales de la próxima primavera, para introducir "un pilar de capitalización obligatoria" que vendría a complementar las pensiones por reparto.

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Aunque Martin recordó que el Medef está en favor de los regímenes de capitalización para las pensiones, señaló que en el plan de Le Pen hay ciertas disposiciones que no entienden.

En concreto, alertó contra la idea de la candidata de la extrema derecha para financiar esa capitalización con una parte de las cotizaciones que pagan ahora las empresas por sus trabajadores para la formación profesional, para la vivienda social y para el paro, misiones que por tanto se quedarían sin fondos.

También recibió este miércoles críticas el programa de Le Pen para las pensiones por parte del actual ministro de Economía, Roland Lescure, que en otra entrevista al canal LCI calificó de "quimera" la idea de una edad mínima de jubilación a 60 años.

"Si se quiere rebajar la edad de jubilación, habrá que rebajar las pensiones", avisó Lescure, que puso el acento en que el gran problema del programa de la extrema derecha es su intención de bloquear la inmigración, que agravará el desequilibrio demográfico que va a pesar en la financiación de las pensiones por el envejecimiento de la población.

El ministro también descalificó el proyecto de Le Pen de financiar el dispositivo de capitalización de las pensiones con cotizaciones que ahora sirven para la construcción de viviendas sociales, cuando eso es una prioridad de la candidata.