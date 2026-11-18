El presidente chino, Xi Jinping, expresó este miércoles a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, apoyo a los esfuerzos por reanudar el diálogo entre Pionyang y Washington, según informó Seúl, ante las expectativas de una posible cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.

"La (posible) visita de Kim Jong-un a China podría interpretarse como un movimiento de Corea del Norte para salir de su aislamiento diplomático y elevar su posición internacional", dijo a EFE Joung Eun-lee, investigadora del Instituto para la Unificación Nacional de Corea (KINU).

Trump, que ya se encuentra en Shenzhen (sur de China) para la cumbre, dijo recientemente que estaba abierto a reunirse con el líder norcoreano durante su visita, mientras el Kremlin señaló después que dejaba abierta la posibilidad de una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y Kim, si el segundo viajaba a China.

Aunque Pekín ha evitado confirmar cualquier invitación o preparativo, la última aparición del líder de Corea del Norte, que no pertenece al APEC ni participaría oficialmente en la cumbre, en los medios estatales norcoreanos fue en un complejo turístico en la frontera con China.

Poco más de un año después del desfile militar de Pekín, donde Kim apareció arropado por los presidentes ruso y chino, su eventual presencia en China al mismo tiempo que los líderes de países aliados y adversarios consolidaría la imagen de un líder con renovado músculo diplomático.

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El mandatario, que se reunió con Kim en tres ocasiones entre 2018 y 2019, aspira a reencontrarse este año con el líder norcoreano, después de que sus intentos de acercamiento durante la cumbre del APEC de 2025 en Corea del Sur no prosperaran.

"Corea del Norte buscaría en una reunión con Estados Unidos el reconocimiento de su condición de Estado poseedor de armas nucleares y el alivio de las sanciones", indicó Joung.

Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa (KIDA), por otro lado, afirmó a EFE que el impacto diplomático de tal encuentro no sería tan significativo, dado que Trump no tiene "nada" que ofrecer a Kim.

Mientras, una eventual reunión entre Putin y Kim permitiría a ambos exhibir ante otros líderes mundiales la solidez de su alianza en plena guerra de Ucrania, para la que Pionyang ha enviado alrededor de 15.000 soldados en apoyo de Rusia, según estimaciones surcoreanas.

"Una reunión con Rusia buscaría fortalecer la cooperación militar y económica", indicó la investigadora del KINU.

El encuentro se produciría en el marco de una alianza reforzada desde la firma en 2024 de un tratado de asociación estratégica que contempla la defensa mutua en caso de agresión, y en medio de una creciente cooperación militar que, según Seúl y sus aliados, también ha incluido asistencia tecnológica rusa al programa de misiles norcoreano.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, también participa en la cumbre del APEC, por lo que los líderes de las dos Coreas podrían encontrarse más cerca que nunca, en medio de agravadas tensiones tras la explosión de dos minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ) en septiembre, que hirió a tres soldados surcoreanos.

"La probabilidad (de un encuentro con Lee) es incluso menor que la de un diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte", explicó la investigadora del KIDA.

Pese a ello, el presidente Lee ha mantenido la puerta abierta al diálogo, algo que Pionyang rechaza tajantemente.

"En mi opinión, (esta posible visita) no tiene absolutamente nada que ver con una reducción de las tensiones en la península coreana, porque Corea del Norte está reforzando su política" de que las Coreas son dos "Estados hostiles" entre sí.

En contraste, los lazos con China, su principal socio comercial, se han revitalizado. Durante la primera visita de Estado de Xi a Corea del Norte desde 2019, celebrada en junio, ambos líderes acordaron abrir un "nuevo capítulo" en sus relaciones, con mayor cooperación comercial y diplomática y, como novedad, militar.