"Los enfrentamientos vinculados a las prolongadas tensiones entre las regiones Somalí y Oromía de Etiopía han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares", señaló la oficina de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) para África Central, Oriental y Meridional en la red social X.

La ayuda será entregada a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja de Kenia para proporcionar alimentos, agua, alojamiento y atención sanitaria a la población afectada.

Los enfrentamientos comenzaron el pasado 18 de octubre por una disputa relacionada con los derechos sobre la tierra entre las regiones de Oromía y Somalí, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Un mes después, unas 60.000 personas han cruzado hacia el norte de Kenia huyendo de la violencia, según estimaciones divulgadas este miércoles por la ONG Plan International, que advirtió de que muchos desplazados son mujeres y niños.

La organización señaló que las familias desplazadas afrontan dificultades para acceder a alimentos, agua potable, alojamiento adecuado, atención sanitaria y apoyo psicológico, mientras algunas se refugian temporalmente en escuelas e iglesias.

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"Un mes después, la situación no está mejorando. El desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen creciendo", afirmó el director de Plan International en Kenia, George Otim.

La ONG advirtió también de que el aumento de población está ejerciendo presión sobre los servicios y recursos de las comunidades kenianas que acogen a los desplazados.

La violencia llegó además al lado keniano de la frontera, donde balas perdidas procedentes de los enfrentamientos hirieron a civiles y provocaron la muerte de una mujer el pasado 2 de noviembre, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Las autoridades kenianas reforzaron este mes la presencia policial en Moyale ante el deterioro de la seguridad y habilitaron escuelas como alojamientos temporales para las familias desplazadas.

La parte etíope de Moyale está dividida entre las regiones de Oromía y Somalí, escenario desde hace años de disputas territoriales entre comunidades oromo y somalí.

La UE ha destinado este año 61 millones de euros en ayuda humanitaria a Etiopía, un país afectado por varios conflictos, desplazamientos, brotes de enfermedades y fenómenos climáticos extremos.