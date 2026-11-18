La electrificación limpia "es exactamente lo que Europa necesita y también debería estar en el centro de un acuerdo, si logramos alcanzarlo", declaró en una rueda de prensa en Antalya Hoekstra, tras rechazar públicamente el martes el primer borrador de la presidencia turco-australiana, que apuesta por la electrificación de los sistemas energéticos globales del 35 % hasta 2035.

"Según mi experiencia en este tipo de negociaciones, a mitad de la última semana es imposible decir dónde estaremos exactamente dentro de unas 48 horas o quizá más", agregó.

Ayer, martes, la UE rechazó el primer borrador publicado el lunes por la copresidencia de Turquía y Australia y criticó que el documento se haya convertido en una "lista de deseos" al incluir nuevos debates sobre financiación y comercio.

Poco después de este rechazo, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, reclamó al equipo comunitario que ejerciera el liderazgo en la COP31 de Antalya (Turquía).

El responsable comunitario evitó entrar en polémicas y contó que la ronda de conversaciones del club europeo con otros socios han sido "muy buenas y constructivas".

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Entre ellas, citó al grupo ABU (Argentina, Brasil y Uruguay), con AILAC (Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe), con China, con Corea de Sur, con AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), así como con Sudáfrica.

Ante la pregunta de cuándo hablará con países clave como India y Arabia Saudí - a los que se le acusa de bloquear la publicación a tiempo del IPCC (GIEC, grupo intergubernamental de expertos climáticos)- Hoekstra defendió que la esencia de la diplomacia no es hablar solo con quienes ya están de acuerdo.

"Hablamos con la India mañana por la mañana, y con Arabia Saudí no sé exactamente si está programado y para cuándo. Pero lo fundamental para nosotros sigue siendo acercarnos a todos y cada uno de los que están por aquí", afirmó.

Hoekstra ironizó sobre las interferencias en el calendario del GIEC y acerca de los que ponen en duda esos datos científicos: "Nos llevó bastantes siglos reconocer que el mundo en realidad no es plano. Sugeriría que no volvamos a eso, que sigamos usando la ciencia como base de nuestras acciones en el ámbito del clima."

En todo caso, para el político neerlandés, "es de vital importancia que el mundo permanezca unido en el cumplimiento de los compromisos" logrados en otras cumbres climáticas, entre ellas la de París de 2015 o Dubai de 2023.

"Esa es la clave de todo, y son compromisos que todos suscribieron. Así que asegurémonos de cumplirlos: ya sea en lo relativo a la transición para abandonar los combustibles fósiles, ya sea en triplicar la capacidad de energías renovables o en duplicar la eficiencia energética", sostuvo.

El comisario explicó, además, que los responsables políticos no tienen el lujo de elegir una crisis y pedir a las demás que esperen, por lo que Europa se ve obligada a lidiar al mismo tiempo con cuatro frentes: la crisis climática, la "agresión" de Rusia en Ucrania y otros actores, los problemas económicos y los retos de la inteligencia artificial (IA).