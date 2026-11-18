Tras multitudinarias convocatorias en los últimos días, la Policía ha reforzado este miércoles la seguridad en Manila y ha asegurado en Facebook que sus efectivos "permanecen en estado de máxima alerta" ante las nuevas "manifestaciones y concentraciones públicas" convocadas en la capital como respuesta a la reunión bilateral entre Trump y su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., celebrada hoy, sin que se hayan producido disturbios generalizados.

El estadounidense, que pasó menos de 24 horas en el país, aterrizó el martes por la noche y despegó este miércoles sobre las 14:30 hora local (6:30 GMT), en su primera visita a Filipinas en nueve años y con la que clausuró la cumbre anual de la ASEAN, que culminó la víspera en la capital del país.

La marcha de Trump, sin embargo, no ha puesto fin a las protestas. Bagong Alyansang Makabayan, uno de los grupos convocantes, aseguró en sus redes sociales que las protestas continuarán "pese a la salida de Trump" y hasta que el presidente filipino, al que acusan de actuar como un "títere" de Estados Unidos, "rinda cuentas" por el gasto público destinado a esta cita internacional.

Unos 6.000 manifestantes marcharon la víspera hacia la sede de la cumbre de la ASEAN, donde Trump participó en varias reuniones a última hora. Las protestas vivieron el domingo su jornada de mayor intensidad, cuando la policía arrestó a más de 200 personas que todavía permanecen bajo custodia policial este miércoles.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que esta detención a gran escala vulneró el derecho a la protesta y a la libertad de reunión, y alertaron de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además de ataques indiscriminados contra la prensa.

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La mayoría de las movilizaciones, que han discurrido en distintos puntos del país desde la semana pasada, se han centrado en el rechazo al acuerdo Pax Silica, una iniciativa impulsada por Washington que contempla la creación de un centro tecnológico en el norte del archipiélago y que, según organizaciones de derechos humanos, podría forzar el desplazamiento de comunidades indígenas y pequeños agricultores.

Tanto Trump como Marcos viajan este mismo miércoles a la ciudad china de Shenzhen, donde hoy arrancó la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), con el foco puesto en una trilateral inédita mañana del estadounidense con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, quienes tuvieron ya hoy un vis a vis.