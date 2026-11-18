Ello supuso un aumento del 6 % respecto al año anterior, el mayor desde 2016, de acuerdo con las cifras presentadas este jueves en rueda de prensa.

"Aunque en 2025 aumentó la incertidumbre geopolítica y macroeconómica, el sistema de propiedad intelectual mantuvo su dinamismo", valoró el director general de la OMPI, Darren Tang, quien señaló que la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales están acelerando esta apuesta por la innovación.

El país en el que más solicitudes se registraron el pasado ejercicio (por parte tanto de residentes como de no residentes) fue China, con 1,9 millones, seguido de Estados Unidos (489.766), Japón (466.301), Corea del Sur (319.210) y Alemania (132.714).

En sexto lugar se situó la India, con 105.163 solicitudes, un fuerte aumento del 37,5 % que según la OMPI coincide con una fuerte expansión económica y una mayor investigación en I+D, ligada a impuestos más bajos para empresas emergentes, entre otros factores.

En España fueron 8.273, lo que supone 34 menos que el año anterior, siempre según las estadísticas de la OMPI.

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La agencia de Naciones Unidas destacó que en diez años la proporción de solicitudes de patente que corresponde a Asia en el total mundial ha pasado del 62 % de 2015 al 71 % actual, sobre todo por el fuerte crecimiento de las solicitudes en China, que en 2025 representaron más de dos tercios del total continental.

El aumento en las solicitudes mundiales de patente, según indicó en rueda de prensa la directora de estadísticas de la OMPI, Nisha Jalan, reflejó un año de grandes inversiones en inteligencia artificial y "tecnologías limpias".

La OMPI también hace un seguimiento de la presentación de solicitudes de marca, que en 2025 aumentó un 4,1 % en todo el mundo, hasta los 15,9 millones en 2025, después de los descensos en 2022 y 2023 y el estancamiento en 2024, fruto según los observadores de la agencia a los efectos de la pandemia de covid-19.

El repunte "apunta a una reactivación de la actividad empresarial", valora la OMPI, señalando que un 20 % del crecimiento provino de las solicitudes de Estados Unidos y China un 17 % de las registradas desde India.

Hubo en cambio una disminución en las solicitudes de diseños industriales, del 4,3 %, hasta 1,5 millones, algo que según la OMPI se debió en gran medida por la caída del 8,2 % registrada en China, donde se reorientaron las políticas nacionales para dejar de dar prioridad al volumen de solicitudes.

Un hecho curioso es que la inteligencia artificial no sólo es uno de los sectores en los que más patentes se están solicitando, sino también una herramienta que parece estar provocando un aumento general de las tramitaciones de solicitud.

Oficinas de propiedad intelectual de países como Reino Unido o Australia han indicado que muchas solicitudes que recibieron en 2025 procedían de particulares sin representación profesional que aparentamente usaron herramientas de redacción con IA.

Ello "podría reflejar nuevas formas de usar el sistema de patentes, más que una mayor inversión en innovación, con las consiguientes repercusiones en la carga de trabajo de las oficinas de propiedad intelectual", advierte la OMPI.

"Describiría esto como un fenómeno positivo, pero también hay dudas sobre hasta qué punto esta reducción de las barreras de entrada al sistema de patentes fomenta la presentación de solicitudes más especulativas y de menor calidad", comentó el economista jefe de la OMPI, Carsten Fink.