El pontífice recordó ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro por la audiencia general que la Conferencia Episcopal Italiana celebra hoy la Jornada Nacional de Oración por las víctimas y supervivientes de los abusos contra menores o adultos vulnerables.

En este sentido, explicó que el lema de la jornada, 'Escucha que cura. Comunidad que se reconstruye', recuerda que para la comunidad cristiana "la prevención y la lucha contra los abusos" es "un modo de vivir la conversión evangélica".

Para ello indicó que es preciso "partir de la escucha de quienes hayan sido heridos, llamando al mal por su nombre y emprendiendo caminos de verdad, justicia y reconstrucción".

León XIV ha reaparecido este miércoles en la Plaza de San Pedro un día después de volver de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, donde se reunió con un grupo de víctimas de abusos.

En otro orden de cosas, al término de la audiencia general el papa también tuvo unas palabras por la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el próximo 21 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, recordó a los pescadores afectados por las guerras o por la piratería, a los migrantes o a las comunidades costeras "puestas a prueba por el cambio climático y por un mar cada vez más pobre", denunció el pontífice.