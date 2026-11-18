Con el 99 % de los votos escrutados, Peltola obtiene el 50,1 % de los sufragios (141.637) y aventaja en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, que alcanza el 46,1 % (130.162), de acuerdo con las proyecciones de CNN.

Peltola se convierte así en la primera demócrata en ganar unas elecciones al Senado por Alaska desde 2008, cuando Mark Begich derrotó al republicano Ted Stevens.

Alaska se suma a la ola de victorias demócratas en el Senado, donde el partido arrebató a los republicanos otros ocho escaños: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

La contienda en Alaska estuvo marcada por las acusaciones de los republicanos contra los demócratas de haber orquestado la inscripción de un candidato independiente también llamado Dan Sullivan para dividir el voto republicano.

Sin embargo, el candidato independiente, Daniel J. Sullivan Jr., obtuvo 4.684 votos, una cifra inferior a la ventaja de Peltola sobre el actual senador.

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El triunfo demócrata en el Senado se suma al de Jonathan Kreiss-Tomkins en las elecciones a gobernador de Alaska, proyectado el pasado sábado por los medios.

Kreiss-Tomkins se convierte así en el primer candidato de su partido en ganar esos comicios desde 2002.

El escrutinio en Alaska se prolonga por las dificultades logísticas de sus comunidades más remotas y por los plazos del voto por correo, que permiten recibir papeletas enviadas desde el extranjero hasta quince días después de las elecciones.