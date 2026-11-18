La victoria de la demócrata Mary Peltola en Alaska, proyectada el martes por la noche, completa el reparto de escaños dos semanas después de las elecciones y deja al bloque demócrata con una mayoría de 56 senadores frente a los 44 republicanos.

El resultado confirma el mejor escenario al que aspiraban los demócratas en la noche electoral del pasado 3 de noviembre: arrebatar a los republicanos nueve de los cien escaños de la Cámara Alta.

Los estados de Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas pasan a manos demócratas.

En los 56 escaños que tendrán los demócratas en el Senado se incluyen dos senadores independientes que se alinean con el Partido Demócrata para las votaciones: Angus King, de Maine, y Bernie Sanders, de Vermont.

Con 56 senadores, el bloque demócrata puede controlar las decisiones que requieren mayoría simple siempre que mantenga la unidad, pero muchas leyes necesitan una mayoría de 60 votos para cerrar el debate y poder aprobarse, lo que se conoce como filibusterismo.

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En ese caso, necesitarían el apoyo de cuatro republicanos, al menos.

Además, superar el poder de veto de Trump exige dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que, aunque la mayoría demócrata tiene mucha capacidad para frenar al presidente y obligarlo a negociar, no puede imponer todo su programa.

Entre las atribuciones del Senado figuran confirmar los nombramientos presidenciales para el gabinete o el Tribunal Supremo, aprobar, modificar o bloquear proyectos de ley, dar su consentimiento a la ratificación de tratados internacionales y juzgar al presidente en un proceso de destitución ('impeachment').

El reparto de la nueva Cámara de Representantes aún no ha terminado, pero de momento sitúa a los demócratas en 257 escaños, a los republicanos en 171, con siete pendientes de atribuirse.

En cualquier caso, los demócratas tienen asegurado el control de la Cámara Baja ya que superan en 39 escaños el umbral de 218 necesario para la mayoría.

Los demócratas han arrebatado a los republicanos 46 escaños que estos controlaban en la legislatura anterior.

Esta mayoría demócrata en la Cámara de Representantes abre el camino para que Hakeem Jeffries sea elegido en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, como el primer presidente afroamericano de la institución, después de que este jueves haya sido nominado para el cargo por sus compañeros de partido.