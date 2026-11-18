El documento, denominado 'Iniciativa de Shenzhen de la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC 2026', constituye la primera publicación de conclusiones en forma de iniciativa en los 30 años de historia de este encuentro empresarial, según la agencia oficial Xinhua.

La propuesta, presentada al término de las sesiones, establece cuatro prioridades: apertura e inclusión, crecimiento impulsado por la innovación, conectividad regional y cooperación para alcanzar una "prosperidad compartida".

La iniciativa también insta a aplicar la Visión de Putrajaya 2040, que establece el objetivo de construir una comunidad de Asia-Pacífico "abierta, dinámica, resiliente y pacífica", y a transformar las prioridades de la presidencia china de la APEC en "medidas concretas".

Las conclusiones llegan después de una jornada en la que intervinieron en este foro, entre otros, los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con llamadas a preservar el libre comercio frente al proteccionismo y aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías.

En su discurso, Xi planteó la disyuntiva entre "apertura o aislamiento" y "reforma o inmovilismo", y pidió mantener la paz y la estabilidad como condiciones para la prosperidad regional.

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Por su parte, Putin afirmó que Asia-Pacífico se ha convertido en el "centro de la economía mundial" y sostuvo que las sanciones económicas han perdido eficacia como instrumento para frenar el crecimiento de los países.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió diversificar los socios comerciales para reducir dependencias estratégicas, mientras que su homólogo australiano, Anthony Albanese, reclamó cooperación regional para desarrollar una inteligencia artificial "segura" y gestionar sus riesgos.

En la primera jornada, celebrada el martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como alternativa al Canal de Panamá, mientras que el mandatario chileno, José Antonio Kast, defendió que los países productores de minerales participen también en su procesamiento y desarrollo tecnológico.

La cumbre empresarial, celebrada con la participación de más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, precedió a la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, que comenzó este miércoles en Shenzhen y concluirá el jueves.

Más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías asistieron al foro de empresas, entre ellos directivos de 115 compañías de la lista Fortune Global 500 y dirigentes de firmas chinas como la automotriz BYD; las tecnológicas Xiaomi y Baidu y la fabricante de baterías CATL, además de representantes de multinacionales como Boeing, Google, Visa y Mastercard.