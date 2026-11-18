"Lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico", dijo Machado.

"Tú sientes nuestra causa como propia porque efectivamente lo es -añadió dirigiéndose a la candidata conservadora Cayetana Álvarez de Toledo, protagonista en el acto-. Tú comprendes perfectamente que lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico", añadió la política venezolana.

"Quiero desearte todo el éxito del mundo a ti y a quienes te acompañan, porque tu éxito será también el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional y, en definitiva, el de toda una nación", le dijo en un encuentro de la organización Nueva Economía Fórum.

Machado, que definió a Álvarez de Toledo como su amiga, subrayó que "los enemigos de la libertad son enemigos de la responsabilidad individual, y a nadie le conviene más la ausencia de responsabilidad que al criminal"

"Por eso esta lucha empieza por lo más elemental, por reunir el coraje, la integridad y el talento que hace falta para defender el bien, la verdad, la claridad y la decencia. (...) Por eso tu labor, querida Cayetana, es tan importante hoy en España, en Europa y en toda América", le dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Álvarez de Toledo, con raíces argentinas, consideró a su vez que una de las grandes lecciones de Machado es que "lo moral es lo eficaz": "No habrá grandeza política, no habrá reconstrucción nacional, sin una vuelta a la moral pública".

La candidata del PP consideró que "el tiempo" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ya pasó, como el de Pedro Sánchez".

"Delcy Rodríguez es la artífice de la devastación y la destrucción de Venezuela y por tanto no puede ser la protagonista de la reconstrucción. Yo creo que Delcy Rodríguez está acabada. Es el rostro de la tortura, de la tragedia, de la tristeza y del pasado. Se resiste a abandonar el poder, pero está terminada".

Álvarez de Toledo vio como un "sueño" factible ver a Machado en el Palacio de Miraflores y a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa.

"Los dos presidentes de naciones hermanas, dos personas decentes dispuestas a devolver a sus naciones la convivencia y la esperanza", dijo confiando en que para julio de 2027, como según dijo "ya se está planteando", pueda haber en Venezuela "elecciones libres".