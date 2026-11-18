"No hay ninguna firma, no vamos a hacerlo en este viaje", explicó Marcos durante su encuentro con Trump en el Palacio Malacañang, residencia oficial y sede de la oficina del presidente filipino, a donde acudió junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent; el de Estado, Marco Rubio; y el de Comercio, Howard Lutnick, entre otros.

Impulsado por Washington y suscrito por Manila el pasado abril, el proyecto Pax Silica reúne a más de una veintena de países firmantes con el objetivo de blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial (IA), reduciendo así la dependencia global respecto a China.

En el marco de esta alianza, ambos Gobiernos anunciaron planes para desarrollar una "zona de seguridad económica" de unas 1.620 hectáreas en el corredor de Luzón (norte del archipiélago), para crear allí "el primer centro industrial de inteligencia artificial", según detalló la Embajada estadounidense en un comunicado.

El proyecto ha provocado fuertes críticas por su posible impacto medioambiental y social en la zona y ha generado multitudinarias protestas en el país durante la visita del líder republicano a Manila.

Unos 6.000 manifestantes marcharon la víspera hacia el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas, sede de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que el mandatario estadounidense participó a última hora.

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Tras acampar desde el domingo en las calles de la capital bajo pancartas con lemas como "Trump, vete a casa" o "Fuera el imperialismo", las jornadas de movilización en Manila, que continuaron este miércoles, se saldaron con más de 200 manifestantes detenidos, una cifra que los medios locales elevaron hasta los 300.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron que esta detención a gran escala vulneró el derecho a la protesta y a la libertad de reunión, y alertaron de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además de ataques indiscriminados contra la prensa.