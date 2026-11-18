López Zaballa llegó a la casa hogar en 2015 con la idea de hacer fotografías durante dos o tres días y finalmente estuvo ocho años visitando a las niñas y viajando periódicamente a Oaxaca desde Ciudad de México.

De esa experiencia, nació 'Me seco el pelo al viento', un fotolibro de 80 fotografías presentado este martes en la Casa de México de Madrid, con el que busca mostrar una infancia alejada de los estereotipos asociados a la orfandad.

"Si solo nos quedamos en la pena, estamos poniéndoles un techo de cristal. (...) Las estás simplemente mirando desde esa circunstancia de carencia y no desde un posicionamiento de todo lo que pueden alcanzar, de todo su potencial", afirmó la artista en una entrevista con EFE.

"Cuando decimos la palabra orfandad o casa hogar nos imaginamos lugares de tragedia, de drama, de tristeza" y aunque la fotógrafa admite que hay mucho de ello, defiende que "las realidades se forman de muchas piezas del puzzle y hacer justicia es mostrar todas las caras".

Su mentora y reconocida fotógrafa documental, Mary Ellen Mark, le animó a explorar esta nueva mirada, que Zaballa consiguió gracias al tiempo y confianza que dedicó a las niñas.

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Para la fotógrafa, estar y tener paciencia fue fundamental: "Si tu estás mirando el reloj y pensando que tienes que pasar a lo siguiente, no estás presente, no las estas escuchando y ellas obviamente se dan cuenta".

Esa confianza la llevó a adquirir un compromiso mayor con la casa hogar y comenzó a destinar parte de los beneficios de las exposiciones y de la venta de sus fotografías a cubrir algunas de sus necesidades.

En una de sus visitas encargó 24 colchones nuevos y cuando llegó, encontró los antiguos todavía en el patio principal. Al principio se preguntó porque no los habían tirado, hasta que vio a las niñas saltar sobre ellos.

"Con mi mentalidad un poco occidental, enseguida pensé: ¿que hacen aquí los colchones viejos? Pero cuando empecé a ver que las niñas se estaban tronchando de risa, aquello era casi como un parque temático para ellas", recordó.

La escena dio lugar a una de las fotografías que mejor representan el espíritu del proyecto, en el que la autora reivindica que "el juguete más poderoso que tiene un niño es su imaginación".

Otro de los momentos más destacados para López Zaballa fue cuando una de las niñas le dijo: "Yo de mayor quiero ser fotógrafa". Más allá de la ilusión que le hizo a la autora, esa respuesta surgió porque las niñas veían la cámara como un juguete más.

La artista trató de que ni la cámara ni ella fueran las protagonistas, sino que las niñas, con sus momentos de identidad, de espontaneidad y de autenticidad, "fueran las verdaderas protagonistas".

Gracias a ellas, su fotolibro publicado en 2022 y con una segunda edición en 2025, recibió la Medalla de Plata en los Paris Photo Awards y sus fotos viajaron por exposiciones en Tailandia, México, Australia y Malasia, entre otros.

Durante los ocho años que duró el proyecto, la fotógrafa pudo ver "la fuerza, la comunidad y el compañerismo" que había en el hogar y trató de retratarla.

"Hacían un gran equipo, porque la familia eran ellas", concluyó.