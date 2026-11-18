El comandante de estas unidades, Mishal Abdelrahmán, anunció en un comunicado emitido en Omdurmán -ciudad vecina de Jartum controlada por el Ejército- su deserción junto a otros 317 efectivos, que llegaron a zonas controladas por las Fuerzas Armadas Sudanesas en 16 vehículos de combate.

Explicó que la decisión fue tomada en respuesta al llamado del jefe del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, que ha ofrecido en varias ocasiones una suerte de amnistía a los combatientes de las FAR que decidan abandonar el grupo paramilitar para unirse a las fuerzas regulares.

Asimismo, acusó a la cúpula de los paramilitares, liderada por el comandante Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti- de "eliminar" a varios de los altos cargos militares para consolidar el poder, mientras que también afirmó que el líder discrimina a los combatientes por motivos étnicos.

También se refirió a que Hemedti recibe órdenes de "entidades extranjeras" y que utiliza mercenarios de varios países en sus operaciones en Sudán, unas acusaciones sostenidas por el Gobierno sudanés y varias ONG que señalan a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de financiar y proporcionar combatientes a los paramilitares.

Abu Dabi niega categóricamente estas acusaciones pese a que se han prestado una ingente cantidad de pruebas ante la ONU, mientras que también existen investigaciones extensas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW).

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En los últimos meses se han producido cientos de deserciones en las FAR, en medio de los avances del Ejército sudanés en el centro y el sur del país y después de que altos cargos militares y políticos de los paramilitares hayan denunciado una falta de estrategia en el campo de batalla y de liderazgo.

La guerra entre el Ejército y las FAR comenzó el 15 de abril de 2023 y ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, mientras que ha convertido a Sudán en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.