Según medios moldavos, la citación del diplomático tuvo lugar después de que siete drones entraran la víspera en el espacio aéreo de Moldavia y cinco de ellos cayeran cerca de localidades.

"Moldavia quiere paz. Moldavia trabaja por la paz. Todavía no contamos con las capacidades de defensa necesarias para protegernos de los drones que amenazan nuestra seguridad. Por eso seguiremos exigiendo sanciones a Rusia", escribió Sandu en redes sociales.

Oziorov, por su parte, aseguró que Moscú no quiere escalar la situación y propone a Chisinau investigar conjuntamente los incidentes con los drones.

Moldavia acusa periódicamente a Rusia de violar su espacio aéreo con drones que envía para atacar objetivos en Ucrania.