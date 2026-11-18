Las cabras llegaron a la estación por iniciativa de uno de sus empleados, que vio en la amplia zona de césped situada frente al edificio un entorno adecuado para el desbroce con cabras como método ecológico de control de la vegetación, explicó JR en declaraciones a EFE.

Al margen de su efecto desbrozador, destacó la compañía ferroviaria, la iniciativa ha servido también para estrechar el vínculo entre la estación y la comunidad: "Se han visto escenas que sacan una sonrisa, como la de niños de primaria de los alrededores hablándole a las cabras".

Además, la compañía ferroviaria aseguró que el proyecto ha superado todas sus expectativas, gracias a la voracidad de las cabras y a la atención que han despertado en las redes sociales.

"Han superado todo lo que habíamos imaginado", subrayó.

Las cabras comenzaron a pastar en la estación el 9 de octubre y estaba previsto que continuaran sus labores de paisajismo hasta diciembre, aunque, según informó el periódico nipón The Japan Times, quizá se marchan antes si terminan con la maleza.

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Es la primera vez que se emplea este método en una estación situada dentro del anillo de la línea Yamanote, en pleno corazón de Tokio, aunque otras líneas ferroviarias de Japón ya habían recurrido a las cabras, como Seibu Railway en 2009 o la propia JR East en sus centros de mantenimiento en 2024 y 2025, según el diario.

La peculiar iniciativa no ha tardado en causar sensación en redes sociales, atrayendo a decenas de curiosos que se acercan a la estación para fotografiarlas y que las identifican por su nombre.

"Las vi por casualidad en Instagram y en las noticias, y tenía tantas ganas de verlas que por fin pude venir hoy. La gente que pasa por aquí al ir o volver del trabajo viene a verlas y se relaja; me parece algo genial", aseguró una visitante en una entrevista a EFE.

A pesar del éxito de la propuesta, JR precisó que, por el momento, no tiene previsto extender la iniciativa a otras estaciones, ya que se trata de un proyecto específico para Yotsuya.