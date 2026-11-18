El exfuncionario, que se encuentra fuera del país desde marzo, denuncia persecución.

De acuerdo con la orden judicial, Ochoa es acusado de "obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del CNE" durante la organización de las elecciones generales, que dieron una ajustada victoria al candidato opositor y ahora presidente Nasry 'Tito' Asfura, después de semanas de retrasos para conocer los resultados.

El exfuncionario se ausentó en reiteradas ocasiones de las sesiones del pleno del órgano electoral, lo que retrasó la adopción de resoluciones clave para la organización de los comicios, entre ellas la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), según la denuncia.

La orden de captura también le atribuye a Ochoa la presunta violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución de la República y la Administración Pública.

Ochoa abandonó Honduras el pasado 26 de marzo rumbo a El Salvador y posteriormente se trasladó a México, según los registros migratorios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 17 de abril, tras ser destituido por el Parlamento mediante un juicio político, el exfuncionario denunció que el proceso en su contra respondía a una "persecución y venganza" política.

La destitución, aprobada mediante un juicio político, al que Ochoa no asistió, pese a haber sido convocado, también afectó a Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al ahora opositor Partido Libre.

Por su parte, Karen Rodríguez, consejera suplente del CNE, quien también había sido incluida en una denuncia de juicio político, presentó su renuncia el 9 de abril, después de que el Parlamento diera lectura a la acusación en su contra.

A estas salidas se sumó la destitución, el pasado 25 de marzo, del entonces fiscal general del Estado, Johel Zelaya, también afín a Libre, cuyo coordinador general es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Ese mismo día, la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, dimitió de su cargo para evitar un juicio político, aunque permanece como magistrada del pleno de ese poder del Estado, cuya titularidad ostenta Wagner Vallecillo.